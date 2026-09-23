America’s Cup, Ferrante (Mit): Napoli protagonista, sarà acceleratore della crescita

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“L’America’s Cup rappresenta una straordinaria occasione per Napoli, non soltanto per la visibilità internazionale che la manifestazione porterà alla città, ma per la capacità di generare sviluppo, attrarre investimenti e rafforzare l’attrattività del territorio. La presentazione che si è svolta a Nisida è il preludio di un evento che metterà Napoli al centro della scena mondiale e che sarà determinante per la sua crescita”.

Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia, a Napoli in occasione dell’evento di presentazione dell’America’s Cup.

Valore di ciò che resta

“Il valore di un grande evento – aggiunge Ferrante – si misura anche da ciò che resta quando i riflettori si spengono. L’America’s Cup farà da volano per il turismo, l’economia e l’occupazione, ma è anche un’occasione per rafforzare infrastrutture, servizi e collegamenti che continueranno a essere patrimonio della città. Napoli ha tutte le condizioni per trasformare questo appuntamento in una straordinaria opportunità destinata a produrre effetti ben oltre il 2027, valorizzando le energie di una città che può competere ai massimi livelli sulla scena internazionale.

Il Governo ha scelto di puntare su Napoli con una visione che guarda oltre l’evento, mettendo al centro il risanamento ambientale di Bagnoli e il rilancio di tutto il territorio. L’obiettivo è costruire un’eredità concreta e duratura, capace di consolidare il ruolo di Napoli come capitale internazionale del turismo, dello sport e della cultura. È questa la sfida che abbiamo davanti: fare dell’America’s Cup non una parentesi, ma – conclude Ferrante – un acceleratore di crescita per Napoli e per l’intero Mezzogiorno”.