“Ringrazio con fierezza chi ha sostenuto con il voto la compagine “Patto per Alife”. Sono felice di aver avuto, io e la mia squadra, il consenso di 2.233 alifani liberi, cioè il 46,53% dei voti. È un dato non trascurabile per dei candidati che hanno dimostrato di avere una competenza e una tenacia e capacità senza eguali. Ancora grazie per l’affetto che ci avete manifestato in ogni momento di questa intensa campagna elettorale “. A dichiararlo il medico alifano Salvatore Cirioli.

