Amministrative, i leader del centrodestra: confronto tra coordinamenti provinciali

“In vista dei prossimi appuntamenti amministrativi in Campania, abbiamo condiviso l’opportunità di affidare ai coordinamenti provinciali dei partiti della coalizione una prima fase di confronto.
L’obiettivo è mettere al centro le istanze dei territori, valorizzando le esperienze di buon governo delle nostre amministrazioni locali.
Le prossime scadenze si giocheranno sulla qualità delle proposte e sui risultati dell’azione amministrativa. Saranno quindi i coordinamenti provinciali ad avviare l’interlocuzione nelle realtà chiamate al voto, partendo dalle specificità delle singole comunità.
Al termine di questa fase, il lavoro svolto confluirà nel confronto regionale, al quale spetterà la sintesi complessiva e le conseguenti determinazioni.
Un metodo che valorizza territori e classi dirigenti locali, da cui partire per costruire proposte politiche e amministrative condivise”.
Lo dichiarano in una nota congiunta Gennaro Sangiuliano, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega, e Luigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati.
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