Arresti Pomigliano, plauso di Cantalamessa (Lega)

“Complimenti per l’operazione dei carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati dalla Dda di Napoli, che oggi ha inferto un durissimo colpo alla criminalità organizzata a Pomigliano d’Arco: 27 gli arresti nei confronti di esponenti di due clan molto pericolosi e violenti che si combattevano tra loro assoldando anche minorenni. Un risultato che dimostra l’attenzione e la competenza con cui le nostre forze dell’ordine operano nel contrasto alla camorra. Questa operazione rappresenta, infatti, un segnale forte per la sicurezza del territorio contro spietati delinquenti: grazie al lavoro della procura e delle nostre forze di polizia continuiamo a dimostrare che non c’è più spazio per la mafia e i suoi traffici illegali. Restituire legalità a queste terre è un impegno fondamentale che portiamo avanti – personale in divisa e istituzioni – con grande determinazione”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama, responsabile dipartimento Antimafia del partito e coordinatore provinciale di Napoli.