Arresti Sorrento e San Vitaliano, Cantalamessa (Lega): giornata triste

- pubblicità -

“Oggi è una giornata triste per la politica in provincia di Napoli e per la nostra democrazia visti gli arresti per corruzione di due sindaci, di cui uno di una città importante anche a livello internazionale, una vetrina nel mondo, come Sorrento. Noi, a differenza di altri, siamo garantisti e non abbiamo l’abitudine di processare nessuno, ma è evidente che quanto accaduto è l’ennesima riprova che non si deve abbassare la guardia e che intensificare i controlli è quantomai necessario. Anzi. Vanno aumentati a tutti i livelli, vale per i cittadini quando vanno a votare, vale per i politici quando scelgono chi mettere nelle liste elettorali perché fatti come questi di San Vitaliano e Sorrento non solo minano la legalità ma penalizzano le nostre comunità”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito, coordinatore provinciale di Napoli.