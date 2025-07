Asl Na 1, non ci sono soldi per i bambini autstici ma per la festa del dg

- pubblicità -

“Apprendiamo che il 29 luglio, il direttore generale dell’Asl Napoli 1, azienda sanitaria che non ha le risorse per l’assistenza ai bimbi autistici tanto da ricorrere al Tribunale del Lavoro per sottrarsi alle sue responsabilità, ha organizzato addirittura una festa nella ‘fattoria dei balocchi’ del Frullone costruita coi soldi dei cittadini. È in questa cornice che festeggerà il suo trasferimento nella capitale del DeLukistan dove pare sia stato destinato per gestire l’ultima ‘faraonata’ del cacicco, il nuovo costruendo complesso dell’ospedale Ruggi, quasi mezzo miliardo di euro che andrà a ingrossare le tasche dei fortunati vincitori degli appalti. Il tutto nell’indifferenza dei 5 Stelle e del Pd e nella totale ‘distrazione’ di chi dovrebbe controllare…”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.