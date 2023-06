Asmel, assemblea generale dei Comuni lunedì 26, si parlerà di Pnrr e burocrazia

Avrà luogo questo lunedì a Napoli la tredicesima Assemblea Generale dei Comuni Soci ASMEL. L’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali è la seconda realtà nel Paese per numero di Comuni aderenti e intende far sentire la voce degli associati in un momento nel quale, fanno sapere gli organizzatori: “

Il tema di questa edizione è “Comuni: risultati oltre la burocrazia”, un titolo che suona come un manifesto programmatico.

Saranno presenti, oltre a Sindaci e Amministratori, il Governatore Vincenzo De Luca e la Direttrice dell’Agenzia per il Demanio, Alessandra Dal Verme. Interverranno da remoto il Ministro per gli Affari Europei, il Sud e il PNNR on. Raffaele Fitto e il Sottosegretario alle Infrastrutture on. Tullio Ferrante.

Nel corso della mattinata sarà presentato il rapporto “Il ruolo di ASMEL e il supporto agli enti” a cura di The European House – AMBROSETTI e a fare da raccordo tra gli interventi istituzionali e i temi specifici dell’assemblea sarà la relazione annuale del Segretario Generale, Francesco Pinto a cui seguirà nel pomeriggio una talk session con esperti e studiosi che verterà sulla transizione al nuovo codice appalti in vista della sua entrata a regime dal 1° luglio.

Interverranno al dibattito anche il Prorettore dell’Università di Roma IV Gennaro TERRACCIANO, Ordinario di diritto amministrativo, il Prorettore dell’Università di Napoli Parthenope, Francesco CALZA e il Presidente Emerito del Consiglio Superiore Lavori Pubblici Donato CARLEA.

Ampio spazio verrà inoltre dedicato durante tutto il corso della kermesse, per celebrare l’Anno Europeo delle competenze, alla presentazione del programma formativo ASMEL per i Comuni associati. Verranno illustrati i percorsi formativi realizzati con il Politecnico di Milano e l’Università di Napoli Parthenope e il corso di formazione per i neoassunti con SDA BOCCONI.

Il Segretario generale ASMEL, Francesco PINTO annuncia: “Facciamo da sempre gli interessi dei Comuni senza guardare al colore politico. I nostri Comuni hanno scelto di associarsi perché si sentono rappresentati e tutelati da una associazione che negli anni ha fatto sentire forte la propria voce in tutte le sedi e promuove la gestione associata in rete dei servizi a supporto dell’efficacia della macchina comunale e dell’autonomia degli Enti. Un range di servizi di supporto costantemente aggiornato che permette agli Enti di essere autonomi superando le difficoltà in cui i piccoli e medi Comuni spesso versano”.

LINK EVENTO:

https://asmel.eu/archivio-news/xiii-assemblea-asmel-a-napoli-il-26-giugno

