Assalto al treno Circumvesuviana, Nappi (Lega): Eav inadeguato

“I vertici Eav si mostrano ancora una volta totalmente patetici e provano a scaricare sulle forze dell’ordine le responsabilità dell’assalto al treno Circum. Nel condannare senza se e senza quanto successo, confidiamo nella rapidità e nell’efficacia delle indagini affinché questi criminali travestiti da tifosi possano presto essere assicurati alla giustizia, e siamo vicini ai dipendenti Eav minacciati e aggrediti e a tutte le vittime di questa azione indegna. Nondimeno, però, non possiamo non rivolgere qualche domanda ai vertici di Ente autonomo Volturno: come mai la stazione non era presidiata da personale? Cosa non ha funzionato nei meccanismi di controllo gestiti dall’azienda regionale di tpl? Perché da Eav non hanno tempestivamente avvisato le forze dell’ordine del fatto che un gruppo di facinorosi fossero entrati in stazione?”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.