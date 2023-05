Autonomia differenziata e il futuro del Mezzogiorno sabato 27, convegno organizzato dal quotidiano Metropolis.

«L’autonomia differenziata e il futuro del Mezzogiorno». Se ne discute domani in un convegno organizzato dal quotidiano Metropolis a Castellammare di Stabia (presso l’Hub Panariello in via De Gasperi) dalle ore 10:00.

Tre i dibattiti in programma e un’intervista conclusiva con Antonio Bassolino.

Si inizia con «La responsabilità di informare» (interventi di Raffaele Schettino, direttore di Metropolis, e Luigi Vicinanza), a seguire: «Gli effetti dell’autonomia differenziata» (interventi di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale alla Federico II, Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Campania, Federico Conte, presidente Associazione Cittadino Sudd e Felice Iossa).

Infine «Il dibattito politico» con Annarita Patriarca, deputata Forza Italia, Giuseppe Annunziata, segretario provinciale Pd, Gianluca Cantalamessa, senatore Lega, Orfeo Mazzella, senatore M5S. L’intero evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina fb di Metropolis Quotidiano