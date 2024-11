Autonomia differenziata, Zinzi (Lega) vs De Luca jr

- pubblicità -

“Ricordo a Piero De Luca che la Consulta non solo ha confermato la costituzionalità dell’Autonomia, ma ha anche rigettato di fatto il ricorso delle regioni guidate dal centrosinistra, compreso quello partorito in maniera frettolosa e fuori tempo dal padre governatore. Il collega non ha letto il comunicato della Consulta sulla sentenza oppure non l’ha capito, o peggio ancora è in malafede e si cimenta nelle sparate mirabolanti, che evidentemente sono un vizio di famiglia. La sinistra ha aizzato volutamente i cittadini contro la nostra riforma. Hanno detto addirittura che l’autonomia avrebbe impedito ai cittadini di accedere alle cure mediche. Follia, fumo negli occhi che la stessa Corte ha smascherato, dopo mesi di polemiche pretestuose. Andremo in Parlamento per migliorare la legge che porterà efficienza, responsabilizzerà la classe dirigente e ridurrà gli sprechi. Insomma, da sinistra il solito pressappochismo di chi, evidentemente, è più interessato a barattare una poltrona per garantirsi un posto nel partito che al benessere dei nostri cittadini”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.