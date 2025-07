Autonomia, Nappi (Lega): Pd e 5s disertano le riunioni

- pubblicità -

“Che fine hanno fatto quei signori che si stracciavano le vesti in nome del Sud e della Campania? Mentre il Governo nazionale, a guida Lega, lavora incessantemente per stabilire, insieme a tutte le altre Regioni, i contenuti e le regole dell’Autonomia, De Luca, il Pd e i 5 Stelle non partecipano alle riunioni, non inviano proposte, disertano la discussione: insomma, se ne infischiano di costruire servizi e regole utili ai campani. È l’ennesima riprova che a queste sinistre l’unica cosa che importa è continuare a gestire il potere locale. Non lo permetteremo. Subito dopo le elezioni regionali – che vedranno il centrodestra largamente vittorioso – apriremo noi col Governo il confronto vero per restituire ai nostri concittadini dignità e diritti. Intanto ai signori del ‘campo largo’ – che per loro è solo una ‘tavola larga’ alla quale aspirano a restare seduti – diciamo solo una parola: vergogna”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.