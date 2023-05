Ballottaggi, Mennella nuovo sindaco di Torre del Greco.

È Luigi Mennella il nuovo sindaco di Torre del Greco.

Il leader del campo largo costruito sull’asse Pd-M5S ha battuto al ballottaggio Ciro Borriello, l’ex primo cittadino tornato in campo con una coalizione di centrodestra.

Con lo spoglio che si avvia alla conclusione, l’avvocato penalista viaggia con un rassicurante vantaggio sul rivale (15469 voti contro 13.569 voti).

Il successo è stato costruito, in particolare, all’interno dei seggi del centro cittadino e mantenuto (senza neanche particolari difficoltà) in periferia, storica roccaforte del chirurgo plastico di via del Monte. Luigi Mennella succede a Giovanni Palomba.

“A Torre del Greco vince un centrosinistra senza meriti, che approfitta della scelta del centrodestra di ‘indossare l’abito’ che meno si addice a un confronto elettorale. Il clima giustizialista montato in questi giorni non ha certo aiutato, impressionando sicuramente un elettorato già seriamente provato da anni di malgoverno. È tuttavia in questo modo che si pagano scelte poco coraggiose messe in campo da un centrodestra oggettivamente ‘azzoppato’. I cittadini hanno bisogno di chiarezza e, laddove necessario, di rinnovamento. Bisogna essere schietti e sinceri nei confronti di chi si reca alle urne, altrimenti si paga inevitabilmente pegno. Tocca a noi, a tutte le forze sane di questa terra, mettersi insieme per rifondare una classe dirigente che sia all’altezza di città come Torre del Greco e dei tanti altri comuni che in questi anni sono stati massacrati dal malgoverno della sinistra. Bisogna rimboccarsi le maniche da subito, proponendo soluzioni e nuove visioni di amministrazione per i nostri territori”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.