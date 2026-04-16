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Barelle abusive all’Ospedale del Mare, Fico: stiamo controllando

Di
Redazione
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“Su quanto è successo all’Ospedale del Mare c’è subito stata immediatamente la massima attenzione tramite la Direzione generale di salute. Abbiamo chiesto dei controlli, degli aggiornamenti costanti, c’è già arrivata una primissima redazione e stiamo procedendo. C’è una forte attenzione interna – ha detto il Presidente della Regione Roberto Fico a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Confcommercio a Napoli – e un controllo che porterà comunque a farci capire bene che cosa è successo, con la massima collaborazione creante dell’Asl, dell’Ospedale del mare e della Direzione generale salute.”

“I controlli vanno effettuati prima, per impedire che si registrino fenomeni indegni come quello avvenuto all’esterno dell’Ospedale del Mare, e non dopo quando ormai il danno è stato fatto. Ma evidentemente Fico, che anche questa volta avrà appreso i fatti solo grazie alla stampa, è convinto del contrario e inaugura la nuova stagione dei controlli ex post. Inoltre, il presidente della Campania annuncia che sul caso delle ‘barelle in affitto’ si sta procedendo… ci faccia sapere pure in che direzione. A noi pare che questa Amministrazione regionale stia avanzando ad ampie falcate per bissare il disastro della stagione deluchiana. Di male in peggio…”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

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