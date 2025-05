Bourelly: serve collaborazione tra istituzioni

- pubblicità -

“Oggi ho partecipato e sono intervenuto ad un interessante confronto su temi come: “La salute è un diritto di tutti” e ” Il lavoro è impresa”, con il coinvolgimento di rappresentanti delle principali realtà produttive e associative della regione, organizzato da Noi Moderati su invito del Coordinatore l’avv. Riccardo Guarino, che ha visto la presenza e la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, i Parlamentari, Maurizio Lupi, Mara Carfagna, Gianpiero Zinzi, Gigi Casciello e Fulvio Martusciello, dove non parlato di sanità, tema a me caro, – dichiara Guido Bourelly Presidente del Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali di Napoli e Provincia con delega alla Legalità – ma mi sono focalizzato nel mio intervento sul futuro imprenditoriale e turistico in generale e soprattutto quale potrebbe essere il reale sviluppo di Napoli e della sua provincia, motore della regione e capitale del Sud. Su tale tematica non potevo con la memoria non andare a circa trent’anni fa quando Bassolino, con il presidente Ciampi portò il G7 a Napoli, come emblema di un giusto ed efficace dialogo istituzionale tra un sindaco e l’allora Presidente del consiglio Berlusconi. Questo evento rappresentò una proficua collaborazione Istituzionale con conseguenti buoni risultati per la città di Napoli”.

Continua Bourelly: “Ci auguriamo, dopo decenni caratterizzati da inutili personalismi e protagonismi, si possa riattivare una nuova e proficua collaborazione, tra il sindaco Manfredi e la presidente del consiglio Meloni con la proposta di far svolgere la Coppa America nel nostro golfo. Ci si augura che questo evento sia foriero di nuove opportunità ed iniziative per la Regione Campania. Il mio augurio e il mio appello sono per la speranza che concluse le competizioni elettorali, i nuovi eletti abbiano a cuore e diano priorità agli obiettivi di buon governo ed amministrazione, che siano di minima e di massima, ad esempio la gestione della pulizia e manutenzione delle nostre strade, sia carrabili che pedonali, il miglioramento dei trasporti su gomma e su ferro, la manutenzione del verde e al decoro urbano, la creazione di un welfare di respiro più ampio ed europeo, che si faccia carico di un disagio sociale ancora molto diffuso e complesso, come si osserva dalle criticità delle periferie. Altrettanto auspicabile è il completamento della gestione di grandi progetti fermi da tempo, come i progetti su Bagnoli ed il rilancio di Napoli Est”.

“Reputo che ognuno di noi debba fare la propria parte, sia i partiti politici, che le istituzioni locali, nazionali ed europee. Tutte queste realtà hanno un ruolo di responsabilità sia amministrativo che di governo, ma anche il mondo delle imprese deve fare la sua parte e la sua assunzione di responsabilità. Questo soprattutto in relazione al rilancio di Napoli e della regione Campania, per fare diventare Napoli, come è accaduto in Spagna con Barcellona e Madrid città a respiro europeo”: ha concluso Guido Bourelly.