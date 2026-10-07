Burqa e niqab a scuola, è scontro in Consiglio Regionale

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Scontro in Consiglio regionale della Campania sul divieto di utilizzo di burqa e niqab. A dividere maggioranza e opposizione è la mozione, primo firmatario Gennaro Sangiuliano di Fratelli d’Italia, che impegna la Giunta regionale a promuovere un confronto con il Governo nazionale per vietarne l’uso nelle scuole e, più in generale, nei contesti professionali e sociali.

Assessore Pecoraro contraria a mozione

Una posizione sulla quale interviene l’assessora regionale all’Ambiente, alle Politiche abitative e alle Pari Opportunità, Claudia Pecoraro, che sposta il tema sul terreno dell’autodeterminazione femminile.

«Chi decide sul corpo e sulle scelte di una donna?», domanda Pecoraro. «Se una donna viene costretta a indossare un determinato abito, il problema è la coercizione e quella coercizione va combattuta. Ma se pensiamo di liberare una donna vietandole ciò che indossa, finiamo per sostituire alla volontà di chi la costringe quella dello Stato».

Secondo l’assessora, dunque, «vietare un abito e imporre un abito sono due forme diverse di controllo sul corpo di una donna». Pecoraro richiama i principi costituzionali di dignità, uguaglianza, libertà personale e religiosa e sostiene che l’obiettivo delle istituzioni debba essere quello di garantire alle donne la possibilità di scegliere autonomamente.

«Se il timore è che dietro un velo possa esserci una donna costretta, allora dobbiamo intervenire sulla costrizione, non sulla donna», afferma. Per l’assessora occorre quindi rafforzare gli strumenti di emancipazione, dall’istruzione all’autonomia economica, passando per i servizi, la prevenzione della violenza e la consapevolezza dei propri diritti.

«Non dobbiamo scegliere tra il patriarcato che impone a una donna di coprirsi e uno Stato che le impone di scoprirsi», conclude Pecoraro. «Non liberiamo le donne decidendo come devono vestirsi. Le liberiamo facendo in modo che nessuno possa decidere al loro posto».

Centrodestra: sinistra la pensa come i talebani

Di segno opposto la reazione delle consigliere regionali del centrodestra Ira Fele, Susy Panico, Angela Parente, Lea Romano e Micaela Rostan, che accusano la maggioranza di centrosinistra di essere caduta in un «cortocircuito» sul tema della libertà femminile.

Secondo le consigliere, l’utilizzo di burqa e niqab avverrebbe non per libera scelta ma, in molti casi, per «la costrizione dell’ambiente integralista e radicale» e per l’imposizione esercitata da familiari. Da qui l’accusa alla maggioranza di anteporre quella che definiscono «sottomissione» ai principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.

«Noi preferiamo Oriana Fallaci e il suo coraggio di donna libera. Abbiamo sperato in un sussulto di senso civico ma così non è stato», concludono le esponenti del centrodestra.

Il confronto sul velo integrale si trasforma così in uno scontro politico su due diverse interpretazioni della libertà femminile: da una parte chi considera il divieto uno strumento di tutela contro imposizioni e condizionamenti, dall’altra chi ritiene che l’intervento pubblico debba concentrarsi sulla coercizione senza stabilire per legge come una donna possa vestirsi.

Zinzi (Lega): Governo nella direzione giusta

“Pienamente d’accordo con l’assessore regionale della Campania Pecoraro sul fatto che la coercizione vada combattuta. Proprio per questo motivo il Governo e la Lega hanno lavorato per contrastare con forza l’islamizzazione delle nostre scuole, evitando che le donne siano costrette ad entrare in aula con il volto coperto da un velo che non nasconde soltanto i loro occhi, ma sospende anche la loro identità. Non c’è nulla di discriminatorio o innaturale nel lasciare che una donna si mostri per quello che è, senza imposizioni, senza abiti che non fanno parte della nostra cultura e che limitano la libertà di una donna. Non vogliamo decidere al posto loro, al contrario, lasciare che siano loro a farlo per prime, mettendole però nelle condizioni di poterlo fare, in una situazione di assoluta parità con i compagni o le compagne di banco.

Due simboli dell’integralismo islamico come burqa e niqab non possono entrare all’interno delle scuole italiane, dove si formano coscienze critiche, donne e uomini liberi del domani. Viceversa, se lasciassimo, come evidentemente vuole la sinistra e come suggerisce anche l’assessore campana Pecoraro, che ragazze e studentesse entrino in aula con un abbigliamento imposto da Paesi in cui le donne non hanno diritti, significherebbe legittimare e riconoscere certi strumenti che considerano una donna inferiore ad un uomo. Non possiamo permetterlo e siamo orgogliosi che il Governo con il ministro Valditara e la Lega abbiano promosso una norma di civiltà che tuteli la libertà delle donne, la loro dignità, il loro futuro, ma anche piena trasparenza e sicurezza”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, in relazione alle dichiarazioni dell’assessore regionale alle pari opportunità Claudia Pecoraro sul divieto di utilizzo di burqa e niqab nelle scuole.