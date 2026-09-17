Busta con proiettile recapitata a Ministro Valditara

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A quanto apprende l’Adnkronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il ministero dell’Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara.

Il proiettile era contenuto in una busta in cui c’era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.

La busta è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede del ministero a Roma e indirizzata al ministro: è giunta da anonimi che l’hanno inviata da Salerno, chiedendo – all’interno di un foglio – di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Allegato c’era anche un proiettile calibro 7,65

Giorgia Meloni

“Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche”. È quanto scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Annamaria Bernini

“Il dissenso è libero la critica legittima l’intimidazione e la violenza non lo saranno mai, la mia solidarietà al ministro Valditara per le gravi minacce ricevute”. Così il Ministro dell’Università e della ricerca Annamaria Bernini

Solidarietà da Cantalamessa (Lega)

“La notizia della lettera contenente un proiettile indirizzata al ministro Giuseppe Valditara suscita sconcerto e preoccupazione. A lui va la nostra piena solidarietà per un episodio che rappresenta una grave forma di intimidazione e che è stato denunciato agli organi di polizia. In una democrazia il dissenso è legittimo e rappresenta una componente essenziale della vita pubblica. Ma il dissenso non può trasformarsi in minaccia e la critica non può lasciare spazio alla violenza. Le istituzioni devono rimanere il luogo nel quale le diverse posizioni si confrontano attraverso gli strumenti della democrazia.

Il ministro Valditara continui quindi il proprio lavoro con la serenità e la determinazione necessarie. Le intimidazioni non devono modificare la direzione dell’azione istituzionale né condizionare chi è chiamato a lavorare per i cittadini. La risposta più forte a chi tenta di spaventare è continuare a fare il proprio dovere”.

Così in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa della Lega.

Nappi (Lega): non fermeranno il suo lavoro

«Solidarietà e vicinanza al ministro Giuseppe Valditara. Pensano forse che una busta con un proiettile e delle minacce possano fermarlo? Si sbagliano. Chi prova a intimidire dimostra solo di non avere argomenti e di preferire sistematicamente a quella del confronto democratico, la strada della viltà e della violenza. Sono certo che la risposta sarà ancora più forte: continuare a lavorare, con ancora più determinazione, nell’interesse della scuola e degli studenti». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.

Zinzi (Lega): massima solidarietà

“La Campania non vede l’ora di accogliere ancora una volta il ministro Giuseppe Valditara a cui mandiamo un grande abbraccio per le minacce vergognose ricevute nelle scorse ore. Un gesto terribile che colpisce un esponente di Governo e le Istituzioni democratiche. Chissà se l’autore della busta contenente un proiettile e una lettera di minaccia si sia reso conto della gravità dell’episodio su cui mi auguro si possa far luce il prima possibile. Conosco bene quanto immenso sia l’impegno del ministro Valditara per rivoluzionare il nostro sistema scolastico e i dati lo dimostrano. Nessun proiettile, nessuna minaccia, potranno mai fermarlo”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.