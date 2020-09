Caldoro: 95% del bilancio della Regione in mano alla cerchia ristretta dei fedelissimi di De Luca.

“Ci sono molte conferme e meno donne in Giunta, per il resto non vedo particolari novità. Non ci fidiamo di chi guida questa giunta anche se ci sono alcuni buoni curriculum”. Così Stefano Caldoro, risponde ad una domanda sulla nuova Giunta, durante una intervista a Napoli Today.

“Mi colpisce – aggiunge – un altro aspetto. Nel gruppo ristretto degli amici di De Luca c’è il 95% del bilancio regionale. Nelle mani del Presidente, del suo vice Bonavitacola e di due suoi consiglieri esperti in gestione sopra ma anche sotto il tavolo, uno alla sanità ed uno ai trasporti, c’è di fatto tutto il bilancio ordinario e dei fondi europei, dalla sanità all’ambiente, fino ai trasporti” conclude.