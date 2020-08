Caldoro: De Luca è il padrino.

”L’amministrazione regionale in questi anni ha pensato al voto di scambio, agli appalti, a decidere le ditte, insomma opere pubbliche non realizzate. Come nel caso dei centri Covid a Caserta e Salerno, la cui ditta era al lavoro ancora prima ancora della gara”.

Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania che ha partecipato ad una iniziativa promossa da Fratelli d’Italia promossa a Pontecagano.



“De Luca – ricorso Caldoro – ha generato paura per recuperare consensi, i cittadini hanno visto lo sceriffo che li poteva salvare da un pericolo che non c’era a questi livelli, come ha confermato il comitato scientifico”.



“Abbiamo visto De Luca, al sicuro nel suo bunker, con tante mascherine al suo fianco. Mascherine che non aveva nessuno, non le avevano neanche i medici ed i sanitari, i veri eroi, non le avevano neanche i cittadini. Questa è la fotografia di De Luca: il potere, il palazzo, il padrino” conclude.