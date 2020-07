Caldoro: “Intervenire su liste di attesa. Subito ‘reddito di salute'”.

“Lavoro e sanità, due priorità per la Campania”, cosi Stefano Caldoro, candidato Presidente per il centrodestra in Campania, in una intervista al TGR Campania.



“Lavoriamo ad un piano lavoro vero per i giovani, oltre il reddito di cittadinanza che alle fine lascia le persone sedute sul divano. Bisogna mettere in campo incentivi per le imprese e ridurre il cuneo fiscale, azzerare le tasse sul lavoro al sud”, ha detto Caldoro, che nelle prossime settimane presenterà un piano al quale sta lavorando la sua squadra del programma.



Il progetto, fra le altre cose, rilancerà una battaglia di Caldoro “serve bloccare le tasse per il 2020 ed il 2021. Bisogna intervenire – ha sottolineato – sulle liste d’attesa. Dopo l’emergenza Covid la situazione è peggiorata, con tempi più lunghi e cittadini che rinunciano alle cure. Ho già parlato dell’idea in Europa. Si possono utilizzare risorse per dare ai cittadini la possibilità di curarsi in regime di intramoenia. Serve migliorare l’organizzazione del sistema pubblico e potenziare e valorizzare la rete dei medici di base” ha concluso rilanciando l’idea del ‘reddito di salute'”.