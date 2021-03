Camorra, Cantalamessa (Lega): via subito targa omaggio a chi chiedeva pizzo.

“Via subito quella targa. Rispetto per i commercianti di Ponticelli, del quartiere e di tutta Napoli Est. Omaggiare la memoria di chi chiedeva il pizzo è l’ennesima provocazione nei confronti delle vittime e di tutte le persone per bene di Napoli. La criminalità si nutre anche di questi messaggi. Per questo occorre rimuovere questi simboli e queste mortificazioni, difendendo le vittime vere della criminalità organizzata. E’ questo il primo segnale che dobbiamo lanciare, in nome della battaglia per la legalità, affinché sia sempre vigile e costante”.

Così il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega.