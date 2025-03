Campi Flegrei, cdx: impegno tempestivo del Governo

- pubblicità -

Grazie alla forte azione di tutela posta dal Governo nazionale, nella ultima legge di bilancio sono stati stanziati 100 milioni di euro, per i prossimi cinque, con la finalità di manutenere e conservare le strutture private abitative nelle zone maggiormente interessate al bradisismo e di adeguarle alle norme antisismiche. Oltre il decreto campi flegrei dello scorso anno, milioni di euro stanziati per la salvaguardia delle scuole, nella giornata di ieri il ministro Musumeci ha firmato lo stato di mobilitazione della Protezione Civile per i Campi Flegrei, un provvedimento a supporto della Regione per fronteggiare l’emergenza, attivando il supporto della Protezione Civile nazionale e volontaria anche da altre regioni. Ad oggi però riteniamo necessario, cosi come previsto dal piano comunale di protezione civile e ribadito anche dal Ministro Musumeci, oltre che da noi consiglieri di Forza Italia in aula nello scorso consiglio e nella mozione votata, che vi sia l’urgenza di strutture fisse della Protezione Civile in tutte le municipalità a partire dalla X, I e IX, cosi come previste dai piani comunali di protezione civile. La popolazione dovrebbe essere assistita subito e le tendostrutture non possono essere montante dopo la scossa, ma in questa condizione devono essere permanenti, in tal senso questo è un ritardo inaccettabile. Occorre ogni sforzo possibile per sostenere i cittadini. Nello scorso consiglio il gruppo di Forza Italia ha inoltre inserito all’interno della mozione votata all’unanimità: l’impellenza di una caserma dei Vigili del Fuoco nei pressi della Tangenziale con uscita ai Campi Flegrei, un sistema di volantinaggio più efficiente e capillare per informare al cittadinanza (in particolare nei luoghi di maggior aggregazione), aggiornamenti costanti alla cittadinanza sugli sciami sismici e sulle verifiche effettuate, uno screening delle persone non autosufficienti da soccorrere nelle condizioni di emergenza, ripristino e manutenzione di vie di fuga dismesse, oltre a quanto sopra detto cioè presidi e strutture permanenti della Protezione Civile su tutto il territorio cittadino, da quello maggiormente interessato in poi.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano

“Sullo stato di mobilitazione nazionale per i Campi Flegrei la risposta del Governo è stata tempestiva come sempre, quando si deve far fronte a una criticità. Niente panico né allarmismo, come ha fatto bene a sottolineare il ministro Musumeci, ma l’attenzione deve essere massima e il monitoraggio continuo e costante. Adesso anche la Regione si faccia trovare pronta e faccia la sua parte aiutando e coordinando i Comuni nell’organizzazione di una task force che, prima di tutto, verifichi e valuti la staticità degli edifici”.

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“L’emergenza legata al bradisismo nei Campi Flegrei sta sottoponendo i residenti a un continuo stato di stress, stravolgendo la loro quotidianità. Con l’intensificarsi delle scosse sismiche, sia per frequenza che per magnitudo, molte famiglie hanno temporaneamente abbandonato le proprie abitazioni per sistemazioni di fortuna. Anche i collegamenti con le isole di Procida e Ischia stanno subendo pesanti ripercussioni. Vista l’accelerazione del movimento delle placche tettoniche e il conseguente peggioramento della situazione generale, esprimiamo profonda preoccupazione per l’intero tessuto sociale coinvolto che ricordiamo, coinvolgere circa 500mila persone in un’area che comprende una moltitudine di comuni importanti, tra i quali Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e parte della città di Napoli. È fondamentale intervenire con misure concrete e rapide per garantire sicurezza e supporto alle famiglie colpite. Chiediamo il completamento degli HUB attraverso procedure burocratiche più snelle, affinché diventino strutture permanenti capaci di offrire una sistemazione sicura e dignitosa, riducendo al contempo, i costi generati dagli alloggi temporanei presso strutture private come hotel. È altrettanto urgente potenziare e presidiare costantemente le unità di primo soccorso, trasporto e sicurezza, per prevenire episodi di sciacallaggio e fornire un’assistenza tempestiva. Inoltre, è essenziale prevedere un blocco delle rate di mutui e finanziamenti per chi è costretto a lasciare la propria casa e promuovere una contribuzione volontaria per facilitare gli esodi dalle zone a rischio. Fondamentale sarà anche l’attivazione immediata di un servizio di sostegno psicologico per aiutare le famiglie a fronteggiare il trauma e la paura derivanti da questa situazione. La popolazione dei Campi Flegrei sta affrontando una prova difficilissima e ha bisogno di risposte rapide e concrete da parte delle istituzioni. È il momento di agire con determinazione e responsabilità, perché nessuno si senta più solo di fronte a questa emergenza”. Lo ha dichiarato Gaetano Panico, Segretario Regionale UGL Campania, in merito alla situazione di emergenza che sta colpendo l’intera area dei Campi Flegrei.