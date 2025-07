Campi Flegrei, Zinzi (Lega): governo e centrodestra attenti

- pubblicità -

“Di fronte alle emergenze, come quella bradisismica nell’area dei Campi Flegrei, il Governo e il centrodestra non hanno perso tempo, dimostrando tempestività di intervento, investendo risorse importanti e mantenendo vivo il dialogo con i territori. Da inizio legislatura, abbiamo ben compreso che a fronte di una situazione critica che tutto rende imprevedibile, bisogna inseguire il susseguirsi degli avvenimenti. Da parte nostra c’è stata questa consapevolezza, abbiamo investito oltre 700 milioni di euro in questi anni come mai era stato fatto prima e previsto soluzioni concrete come la riapertura di una via di fuga essenziale quale è la Tangenziale Napoli-Porto di Pozzuoli. Nel decreto di cui oggi parliamo ci sono ulteriori 50 milioni di euro per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni agli edifici, oltre ai contributi per le famiglie sgomberate e le risorse per la proroga del personale di protezione civile. Sappiamo che le scelte fatte dal Governo in questi mesi sono state apprezzate dai territori e vorremmo che anche l’opposizione, invece di criticare il Governo sull’uso dei decreti, riconoscesse l’impegno concreto con cui si è dato continuità ad un lavoro concreto che guarda al nostro Paese e alle sue fragilità con un piglio di speranza”.

Così il deputato campano della Lega e capogruppo in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, intervenendo in aula alla Camera nel corso della discussione generale sulle disposizioni urgenti per affrontare gli eventi straordinari che si sono verificati in Emilia Romagna, Toscana, Marche e nell’area dei Campi Flegrei.