Cantalamessa (Lega): lotta alle mafie non sia cavallo di battaglia esclusivo del Pd.

“La mafia è una piaga nazionale e ogni azione/iniziativa per contrastarla non può e non deve diventare una battaglia politica di un singolo partito rispetto ad altri. L’iniziativa del Partito Democratico di Napoli di invitare le più alte cariche dello Stato nella lotta alle mafie ad una iniziativa di partito va invece esattamente in questa direzione. Vogliamo ricordare ai rappresentanti del Pd che la lotta contro le infiltrazioni mafiose è un tema che deve rimanere bipartisan e trasversale e deve vedere l’impegno di tutti noi come cittadini e come rappresentati dello Stato”.

Così i parlamentari del gruppo Lega in commissione antimafia Gianluca Cantalamessa, Pasquale Pepe, Lina Lunesu, Francesco Urraro, Enrico Montani, Erik Pretto, Andrea Dara, Gianni Tonelli e Luca Paolini.