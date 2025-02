Cantalamessa (Lega): sinistra recida legami con business trafficanti

- pubblicità -

“La sinistra deve recidere i legami con chi si occupa del business del traffico di esseri umani. L’indagine in Campania dimostra relazioni vergognose con chi fa soldi con l’immigrazione e questo è del tutto inaccettabile”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama, responsabile dipartimento Antimafia del partito e coordinatore provinciale di Napoli.

“La Lega in Campania si dimostra sempre più solida e continua a strutturarsi per rafforzare la sua presenza sul territorio: si è costituito ufficialmente il gruppo ‘Lega/Napoli Capitale’ in Comune di Napoli con i consiglieri Rosaria Borrelli, Domenico Brescia e Bianca D’Angelo. Con l’ufficialità del nuovo gruppo comunale, il partito di Matteo Salvini si attesta quindi prima forza politica di opposizione in Comune e in Regione Campania. Un traguardo importantissimo merito di un grande lavoro di squadra. Una grande soddisfazione resa possibile grazie al nostro segretario federale Salvini, al vice segretario nazionale Durigon, al coordinatore regionale Zinzi e a quello cittadino Rivellini, ai parlamentari e ai consiglieri regionali ma soprattutto ai tanti militanti e sostenitori, vero motore della Lega campana”.