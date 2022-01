Carceri, Morrone (Lega): si faccia chiarezza, urge riforma del sistema penitenziario.

“Si faccia chiarezza su quanto accaduto nel carcere di Bellizzi ad Avellino, dove nella notte due detenuti sono riusciti ad evadere e uno è stato intercettato. Lo chiederemo in sede parlamentare, rivolgendoci al ministro Marta Cartabia, per segnalare questa ennesima vicenda preoccupante. Ci si chiede come sia stato possibile realizzare un’operazione così ben studiata, con l’aiuto di figure esterne, che ha messo in fuga un terrorista con 27 anni di carcere da scontare. La situazione negli Istituti è seria: alla luce di aggressioni, suicidi e violenze, urge una riforma del sistema carcerario italiano, partendo dall’ascolto delle associazioni e dei sindacati della Polizia Penitenziaria, che si misurano ogni giorno con questa emergenza”.

Così in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone.