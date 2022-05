Cardarelli: Castiello (Lega), su dimissioni medici clamoroso silenzio De Luca

“Posto che la Lega, come già annunciato ieri, si attiverà in ogni sede competente per venire a capo delle motivazioni che hanno spinto i medici del Cardarelli a un gesto così clamoroso e dimostrativo, mi chiedo se il silente De Luca di oggi non sia la controfigura del chiassoso sceriffo di ieri. Oggi infatti il lanciafiamme, le dirette da ‘specchio mio specchio’, la vis teatrale a cui ci aveva abituato il governatore, appaiono come uno sfocato ricordo di un passato lontano, rintracciabile solo negli archivi degli agiografi del presidente della regione Campania”.

Lo dichiara la deputata campana della Lega Pina Castiello, membro dell’esecutivo nazionale del partito e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a proposito delle dimissioni di massa dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

“Peraltro, il silenzio assordante dietro al quale si trincera l’ex sindaco di Salerno dopo questa ennesima tegola non viene spezzato – sottolinea Castiello – neppure da alcuno dei suoi proconsoli cui sono state affidate le redini di gestione della malandata sanità campana.

Anzi, anche costoro fanno della consegna del silenzio l’ennesimo attestato di servile appartenenza acritica alla corte del governatore.

Ci sarebbe da sbellicarsi se non fosse che di mezzo finiscono per andarci coscienziosi operatori della sanità e ovviamente impotenti e ormai rassegnati cittadini. Non mi aspetto sussulti di orgoglio e di dignità perché è evidente che ci troviamo di fronte a una grave recidiva, ma De Luca a sua volta non si attenda sconti, perché sulla sanità ridotta a colabrodo, a centro di sperperi e a crocevia delle più sordide clientele, andremo fino in fondo per accertare colpe e responsabilità”.