‘Carro dei carcerati’ ad Acerra, Nappi (Lega): sindaco aveva occhi bendati?

“Risulta assai difficile credere che nessuno dal Comune si sia accorto del ‘carro dei carcerati’ che è sfilato ad Acerra, vicenda di cui dà notizia ‘Il Mattino’. Viene da chiedersi: il sindaco e i componenti della maggioranza avevano una benda sugli occhi mentre il carro girava per le strade cittadine o quando hanno assistito alla festa conclusiva del Carnevale? Per giunta, in maggioranza c’è una componente politica della stessa estrazione di chi sulla ‘spettacolarizzazione’ della denuncia di episodi in cui si esaltano illegalità e criminalità ha costruito e continua a costruire il proprio consenso. La legalità e i suoi principi si difendono sempre e comunque, non solo per fini propagandistici, e il primo passo è l’attenzione massima che deve avere una Amministrazione comunale perché non si verifichi questo tipo di inqualificabili fatti”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.