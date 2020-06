Caso Cesaro, Cascone e Patriarca (FI): esempio di correttezza e di rispetto delle istituzioni.

Ritiro candidatura onorevole Armando Cesaro, Annarita Patriarca: “ Un esempio di rispetto delle istituzioni”: La decisione dell’onorevole Armando Cesaro di non partecipare alla competizione elettorale per le regionali, mi lascia personalmente dispiaciuta.



Il suo “passo di lato”, pur comprensibile visto il clima che si è creato, lascia in tutti noi che crediamo nella politica del confronto e del rispetto un profondo rammarico.



Comprendo le ragioni politiche e la responsabilità istituzionale dimostrata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, sono la dimostrazione concreta del rispetto dei valori che un partito come il nostro ha sempre mostrato.



Sono certa anche della generosità dell’onorevole Cesaro che in una competizione elettorale difficile come questa non farà sicuramente mancare il suo apporto concreto di idee e di passione politica .



Va sicuramente sostenuto il messaggio lanciato dal capogruppo di Forza Italia che ribadisce ulteriormente la compattezza del partito e il sostengono unitario al ruolo di Stefano Caldoro. Dobbiamo tutti imparare dal senso delle istituzioni dimostrato dall’onorevole Armando Cesaro e dal nostro partito.

Franco Cascone, candidato al consiglio regionale per il centro destra, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla scelta dell’On. Armando Cesaro comunicata questa mattina in conferenza stampa.

“Il passo ‘di lato’ fatto dall’On. Armando Cesaro, capogruppo uscente di Forza Italia in consiglio regionale, conferma lo stile istituzionale e lo spirito di servizio verso il partito e la coalizione di centro destra.

La scelta fatta è un gesto apprezzabile dal punto di vista personale, politico e istituzionale. La sua correttezza non mi meraviglia, è per me solo una ulteriore conferma del rispetto che Armando Cesaro ha sempre avuto per le istituzioni e del fatto che lungo il suo percorso ha sempre posto l’interesse del partito e del centro destra prima di ogni legittima ambizione personale.