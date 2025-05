Caso Huawei, chiesta revoca immunità per Martusciello

- pubblicità -

Nikola Minchev (Renew, bulgaro), Salvatore De Meo (Ppe, italiano), Fulvio Martusciello (Ppe, italiano), Giusi Princi (Ppe, italiana) e Daniel Attard (S&D, maltese). La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato questa sera in Aula i nomi dei cinque eurodeputati per i quali la magistratura belga ha chiesto al Parlamento europeo l’autorizzazione a procedere nel quadro delle indagini sul cosiddetto Caso Huawei.

Tutti i parlamentari (tranne Martusciello) tra ieri ed oggi avevano già reso noto di essere stati raggiunti dalla magistratura belga. La questione passa ora alla Commissione giuridica che la esaminerà caso per caso.

La polizia federale belga aveva perquisito il 13 marzo 21 appartamenti e uffici di lobbisti ed ex lobbisti di Huawei, il colosso cinese delle telecomunicazioni, e aveva disposto misure cautelari per alcuni di essi, sospettati di aver corrotto membri eletti del Parlamento europeo per influenzare le politiche Ue a favore dell’azienda. Uno scenario che minerebbe la credibilità dell’Aula di Bruxelles, già messa a dura prova due anni fa dallo scandalo Qatargate – la cui indagine è ancora in corso.

Secondo le rivelazioni del quotidiano belga Le Soir, insieme al settimanale Knack, la piattaforma investigativa olandese Follow The Money e i giornalisti investigativi greci di Reporters United, sarebbero coinvolti almeno 15 tra eurodeputati ed ex eurodeputati. Il blitz del 13 marzo arrivò dopo mesi di indagini, nell’ambito di un fascicolo aperto per i capi di corruzione, falsificazione, riciclaggio e organizzazione criminale. Un fascicolo rimasto sotto traccia fino ad oggi, con il nome in codice ‘Génération’.

Successivamente una collaboratrice di Martusciello era stata arrestata in Campania, arresto poi revocato.