Caso Sant’Antonio Abate, Caldoro: questo è il sistema De Luca, comprare il voto con soldi pubblici. Cirielli (FdI): elezioni inquinate, presenterò interrogazione al ministro Lamorgese.

“L’audio del Sindaco di Sant’Antonio Abate conferma che il ‘Sistema #DeLuca’ blandisce, compra e scambia il voto con risorse pubbliche”.

Lo scrive su Twitter Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania che rilancia il link con l’audio ed il commento dell’onorevole Cirielli.



“Le domande sono: quali impegni sono stati presi prima dei finanziamenti? Quali sono le rate da pagare?” conclude Caldoro.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per verificare se la confessione fatta attraverso un audio dal sindaco di Sant’Antonio Abate sia l’ennesimo esempio del clientelismo politico targato amministrazione De Luca”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli (FdI): “E’ sconcertante sentire un primo cittadino dire ai suoi consiglieri comunali che devono adoperarsi per sostenere alle prossime elezioni regionali l’attuale assessore regionale alla scuola e il vice sindaco della Città Metropolitana di Napoli perché ha una “rata da pagare”, in quanto la sua amministrazione comunale avrebbe ottenuto grazie a loro dei finanziamenti pubblici. Non vorrei – denuncia Cirielli – che questo ennesimo scandalo sui fondi regionali dimostri che siano stati utilizzati per comprare voti o ottenere candidature. Ciò significherebbe che la regolarità delle elezioni regionali è seriamente compromessa. E, in tal caso, andrebbero subito sospese attraverso la nomina di un Commissario nazionale per rendere nuovamente trasparente l’operato dell’amministrazione regionale della Campania e permettere lo svolgimento di regolari elezioni democratiche. Nel contempo – conclude Cirielli – sono fiducioso affinché la Magistratura vada rapidamente in fondo a questa vicenda vergognosa che, per colpa della politica della frittura di pesce, infanga la nostra terra”.