Centro rifiuti Bacoli sequestrato, Nappi (Lega): sindaco faccia meno il fenomeno

- pubblicità -

«A Bacoli il sindaco è sempre in prima fila contro l’illegalità: video, post, dirette, parcheggiatori, campagne social e like. Una sorta di “Ritadecrescenzo” della politica locale in salsa radical chic. Peccato che, mentre guardava dappertutto, proprio in casa sua i magistrati abbiano acceso i riflettori sul centro rifiuti gestito dalla Flegrea Lavoro, società interamente partecipata dal Comune, fino a disporne il sequestro nell’ambito di un’indagine che ipotizza gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi, inquinamento, emissioni odorigene, abusi edilizi e violazioni delle norme antincendio.

Sia chiaro: sarà la magistratura ad accertare fatti e responsabilità. Ma politicamente una domanda al sindaco va fatta: possibile che un’amministrazione così presente sui social sia stata così poco presente nel controllo di ciò che accadeva in una propria società in house?

Per amministrare una città non basta fare la guerra all’illegalità col telefonino in mano. Ogni tanto bisogna anche alzare gli occhi dallo schermo e guardare cosa succede negli impianti del Comune. L’ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini valgono sicuramente qualche like in meno e qualche controllo in più».

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.