Centrodestra presenta mozione di sfiducia a De Luca

- pubblicità -

“Le pesanti critiche dei dirigenti del Pd – regionali e nazionali -, attraverso le quali si esprime la totale contrarietà del partito all’attuale Governo della Campania, e alla candidatura del presidente De Luca alle prossime elezioni regionali, rende necessaria una verifica in Aula per comprendere se il presidente della Giunta goda ancora della fiducia della maggioranza per poter continuare a governare. Per questo motivo, abbiamo presentato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Campania”.

Così in una nota congiunta i consiglieri di centrodestra, e la consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto), firmatari della mozione di sfiducia.