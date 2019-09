Ciarambino (M5S): de Magistris vuole discontinuità? Si faccia da parte.

“Non c’è esponente M5S, a ogni livello istituzionale, che con il dovuto garbo istituzionale, non abbia tracciato in più occasioni una linea di demarcazione netta con l’uomo che ha portato la terza città d’Italia al terzultimo posto per qualità della vita. Siamo costretti a ribadire a Luigi De Magistris che mai potrà mai esserci alcuna forma di dialogo con chi, in otto anni di amministrazione cittadina, non è stato in grado di realizzare un solo risultato. E che, di fronte alla prospettiva oramai certa della scomparsa dalle scene politiche, oggi è alla patetica ricerca di una mano tesa che gli possa garantire una poltrona nei prossimi anni”. Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.