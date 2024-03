Cipess, Durigon (Lega): “Da accordo Mit-Anas importanti risorse per sviluppo rete in Campania”

“Con l’approvazione del nuovo contratto di Programma Mit-Anas, dopo il via libera del Cipess, anche la Campania potrà contare su importanti risorse per manutenzione, messa in sicurezza e sviluppo della rete infrastrutturale, fondamentali per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e la mobilità in regione. In particolare, grazie a questo piano si procede con il finanziamento del raddoppio fino allo svincolo di Angri-Boscoreale sulla statale 268 del ‘Vesuvio’, per oltre 160 milioni di euro. Si conferma così l’impegno del ministro Matteo Salvini per sbloccare cantieri e lavori che le nostre comunità aspettavano da tanti anni. Le infrastrutture sono necessarie per sviluppare nuovi investimenti e rendere ancora più attrattiva la Campania e tutto il Mezzogiorno”.

Lo dichiara il coordinatore della Lega in Campania Claudio Durigon.