Circumvesuviana e elezioni regionali

Da qualche giorno il disastro della circumvesuviana è entrato nell’agenda dei candidati alle elezioni regionali della Campania.

I comitati pendolari vesuviani e le associazioni per evitare eventuali strumentazioni politiche e per non correre il rischio di vedere deragliare la lotta che da anni portano avanti in difesa dei DIRITTI alla mobilità, allo studio e al lavoro, annunciano la disponibilità a incontrare, se richiesto, solo i candidati alla presidenza della giunta regionale della Campania.

I comitati e le associazioni denunciano da anni che nei treni dei Pendolari della Circumvesuviana si viaggia come sardine, e quindi non c’è posto per fare salire tutti i candidati al consiglio regionale che nel tempo hanno evitato accuratamente di condividere i disagi quotidiani.

Enzo Ciniglio portavoce gruppo facebook NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA- EAV

@Salvatore Alaia Presidente comitato civico E(A)Vitiamolo di Sperone

Avv Marcello Fabbrocini Presidente comitato civico A. Cifariello Ottaviano

Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania

@Giovanni Berritto presidente Federconsumatori Campania