Cirielli (FdI): “Solidarietà a Forze dell’Ordine aggredite a Napoli, Bonafede e Lamorgese assenti”

“Totale solidarietà agli agenti della Polizia di Stato e ai Carabinieri aggrediti da una baby gang di delinquenti nel Borgo Sant’Antonio Abate di Napoli”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Sono stati colpiti con uova, petardi e finanche insultati, ma con grande lucidità e fermezza non hanno reagito alle provocazioni. A loro va il mio plauso e ringraziamento per il costante impegno a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini. Mi auguro – aggiunge Cirielli – che i responsabili di questo agguato vengano individuati il primo possibile e consegnati alle patrie galere. Allo stesso tempo devo constatare la totale assenza dei ministri Bonafede e Lamorgese che, ancora oggi, non hanno adottato alcun provvedimento legislativo volto a punire severamente, e dunque senza alcuno sconto di pena, coloro che aggrediscono o oltraggiano le Forze dell’Ordine. Chi si mette contro lo Stato deve andare in carcere e non può passarla liscia” conclude Cirielli.

