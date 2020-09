Comizio di Salvini interrotto, Cirielli (FdI): gravissimo atto contro l’opposizione, così si falsano le elezioni, al Viminale non fanno niente, intervenga Mattarella.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese perché si stanno falsando le elezioni democratiche in Campania. Ma se non è capace di tutelare la democrazia nella nostra Nazione, il capo del Viminale si dimetta immediatamente”.

Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli dopo l’annullamento del comizio di Matteo Salvini a Torre dei Greco (Napoli):

“Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nella nostra regione. Per questo chiediamo l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: è inaccettabile che si impedisca all’opposizione di fare liberamente la campagna elettorale. Contemporaneamente, auspichiamo che le Procure della Repubblica competenti indaghino fino in fondo per verificare se dietro a queste azioni violente vi sia una regia ben precisa. E confidiamo in un impegno maggiore di Prefetti e Questori a tutela della sicurezza e soprattutto della nostra democrazia” conclude Cirielli.