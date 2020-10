Comunali, de Magistris lancia Alessandra Clemente. Martusciello (FI): basta successioni feudali.

È Alessandra Clemente, attuale assessore ai Giovani del Comune di Napoli, il nome indicato dal sindaco, Luigi de Magistris, per le prossime elezioni amministrative del 2021 che dovranno scegliere il suo successore. “Ho ritenuto che Alessandra Clemente potesse essere la persona in questo momento utile per aprire un ragionamento con la città, al nostro interno, con la nostra maggioranza, con chi ha fatto il viaggio insieme a noi e con i partiti”, ha detto de Magistris (ANSA).

“Alle prossime elezioni comunali non saranno i partiti a scegliere il candidato sindaco ma sarà il candidato civico a individuare un’area di riferimento. Napoli ha bisogno di vero civismo di chi ha già dato nella propria vita e accetta di mettere questa esperienza a disposizione della propria città. Gli ultimi dieci anni consegnano una città a pezzi come dimostra l’alluvione di ieri in via Posillipo. Vogliamo che un sindaco civico senza apparteneze, senza tessere, senza progetti nazionali, possa guidare la città. Su questo lavoriamo e su questo chiederemo il voto ai napoletani” – dichiara Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.