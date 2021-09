Comunali, esclusa anche lista Alessandra Clemente Sindaco.

La commissione prefettizia ha notificato l’esclusione dalle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre per la lista Alessandra Clemente Sindaco al Comune di Napoli. Tagliata fuori per un mero “errore materiale”, riferiscono fonti vicine alla candidata sindaco, assessore uscente dell’amministrazione De Magistris e sponsorizzata dallo stesso ex pm.

Ma i delegati della lista stanno già lavorando per far riesaminare la decisione, in modo da ritirarla. In caso contrario si farà ricorso. La commissione Prefettizia sta esaminando una ad una le liste per le prossime comunali a Napoli, verificando le firme e le autenticazioni e tutta la documentazione prevista dalla normativa.

I lavori si stanno tenendo nella sede dell’Anagrafe-Uffici Elettorali al Parco Quadrifoglio di Soccavo, dove in questi giorni si stanno recando anche i delegati delle liste per i dovuti chiarimenti. La lista Alessandra Clemente Sindaco si aggiunge alle altre liste escluse di Catello Maresca per il Comune di Napoli, Catello Maresca Sindaco e Catello Maresca, anche in questo caso è già stato annunciato ricorso.