Comunali, Maresca si congratula con Manfredi: nessuna recriminazione, farò opposizione in Consiglio Comunale.

Il candidato del centrodestra a sindaco di Napoli, Catello Maresca, ha telefonato a Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra per congratularsi. “Ho fatto una scelta di vita, e penso di proseguire su questa strada. Sarò in Consiglio comunale a fare opposizione”.

Così il candidato del centrodestra alle Comunali di Napoli, Catello Maresca, pm in aspettativa. Alla domanda di un giornalista se pensa di candidarsi alle prossime Politiche, Maresca ha risposto: “E’ presto, per ora vado in Consiglio comunale”. Nessuna recriminazione verso i leader del centrodestra, con i quali, in campagna elettorale, il rapporto è stato teso e polemico.

“Ringrazio Berlusconi, Meloni e Salvini” ha detto incontrando i giornalisti in un grande albergo a pochi metri dal suo comitato. (ANSA)