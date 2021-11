Comune, a Studio Mattina Bassolino contro Manfredi: basta parlare del Patto per Napoli, non era una cosa seria.

“Abbiamo avuto le prime riunioni del Consiglio Comunale, bisogna guardare avanti, la campagna elettorale è finita. Lasciamo stare il Patto per Napoli, che non era una cosa molto seria. Serviva a prendere un po’ di voti. Ha assolto al suo compito, adesso lasciamocelo alle spalle. Non può essere valido un patto firmato da partiti con un Governo che non c’è più. I patti si fanno con i governi che ci sono, ora dobbiamo avere più che un Patto per Napoli, avere un dialogo e una collaborazione con il Governo nazionale, con il Presidente del Consiglio Mario Draghi e con tutti i ministri, quelli del Pd e Brunetta e Carfagna, Speranza e Giorgetti.

Bisogna intavolare un dialogo per Napoli e per tanti altri comuni in difficoltà. Attenzione anche a non separarci. Occorre aprire un dialogo serio per superare questa fase”.

Lo ha sottolineato Antonio Bassolino, intervistato dal giornalista Marco Caiano nel corso della trasmissione Studio Mattina di Canale 9.