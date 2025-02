Comune, Forza Italia: Manfredi prenda atto di non avere maggioranza

- pubblicità -

È davvero triste constatare la frantumazione della maggioranza di centrosinistra a Napoli. Si parla tanto di “modello napoli” per la sinistra in vista delle regionali prossime, ma se questi sono i risultati ci auguriamo che un modello del genere non si replichi per nulla. “La somma non fa il totale”.

Nello scorso consiglio, del 21 febbraio, ancora una volta Forza Italia chiede la verifica del numero legale e ancora una volta la maggioranza non c’è. Mentre il nostro gruppo rimane sempre in aula per dovere verso la città e i cittadini, pezzi della maggioranza fuggono dall’aula per motivi di certo non interessanti ai napoletani. È questa la schiacciante maggioranza di Manfredi? I risultati portano così gli assessori ad agire senza l’indirizzo politico del consiglio e dall’altra parte importanti documenti restano ingolfati nei corridoi di via Verdi.

Manca un “timoniere” a questa maggioranza che si muove in maniera esclusivamente autonoma e disgregata. I napoletani devono essere consapevoli di quanto accade, ancor di più se tali conflitti interni appaiono sui quotidiani della città. Invitiamo il Sindaco Manfredi a prendere le redini della sua maggioranza, altrimenti rischiano grosso. Come opposizione, per dovere, resteremo sempre a vigilare e a batterci perché gli interessi dei tanti non divengano interessi dei pochi.