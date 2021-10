Comune, Manfredi proclamato sindaco, il commiato di de Magistris.

Gaetano Manfredi è stato proclamato sindaco di Napoli. La proclamazione si è svolta presso la Corte d’Appello di Napoli.

Manfredi era accompagnato dalla moglie Concetta Del Piano. Manfredi ha subito indossato la fascia tricolore.

Il neo sindaco aveva vinto le elezioni al primo turno lo scorso 4 ottobre ottenendo il 62,9 per cento dei voti.

Luigi de Magistris è uscito da Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, salutato dall’applauso dei suoi collaboratori e di alcuni assessori.

“Pochi secondi fa ho concluso un cordiale incontro con il sindaco Manfredi – ha detto de Magistris – siamo stati da soli a parlare.

Auguro a Manfredi buon lavoro ma soprattutto alla città di Napoli ogni bene e fortuna così come al popolo che ho seguito con tanta dedizione per dieci anni e mezzo e che oggi continuerò a vivere senza il peso dell’Amministrazione ma con la responsabilità di essere stato sindaco per tanti anni”.

“Ho ovviamente garantito al sindaco Manfredi – ha aggiunto de Magistris – qualora ne avesse necessità qualsiasi collaborazione di tipo istituzionale per garantire la continuità amministrativa. Grazie e buon lavoro”.

“Io sono il sindaco di tutti. E’ finita la campagna elettorale, è finita la propaganda.Adesso dobbiamo pensare alle cose serie, ai bisogni dei cittadini, alla concretezza delle azioni e all’unità istituzionale”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando ai giornalisti dopo il passaggio di consegna con il sindaco uscente, Luigi De Magistris, a Palazzo San Giacomo.

“Adesso dobbiamo solo lavorare – ha proseguito – e quindi auguro a me stesso e a tutti i cittadini un futuro che sia all’altezza delle aspettative”. (ANSA).