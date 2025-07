Comunità ebraica: CGIL chiede distinguo solo a ebrei

- pubblicità -

La risposta della CGIL al nostro comunicato circa l’intervento del suo rappresentante al Pride del 5 luglio scorso e riportata nell’articolo a firma di Federico Geremicca pubblicato nell’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, non fa altro che confermare quanto da noi denunciato, dichiarando che il loro rappresentante avrebbe dichiarato pubblicamente “la disponibilità al dialogo ribadendo unicamente la necessità che tale dialogo si inserisse in un contesto di ferma condanna delle politiche del governo Netanyahu”.

Se ne deduce che la CGIL è disposta a dialogare unicamente con chi la pensa come lei. Strana concezione del dialogo che dovrebbe basarsi sul confronto di posizioni diverse, a meno che non si sostenga il principio del “pensiero unico”.

Ma forse ci sbagliamo perché in realtà la CGIL non ha mai posto come vincolo per avviare il dialogo la condanna delle politiche di un governo o di una qualunque entità politica da parte di una comunità o un gruppo di individui.

Non l’ha fatto nei confronti dei Russi che vivono in Italia, riguardo alle violenze e alle violazione del diritto internazionale da parte della Russia in Ucraina.

Non l’ha fatto nei confronti di cittadini Iraniani in Italia a proposito delle violazioni di diritti umani da parte del regime di Teheran, per le persecuzioni alle donne che non indossano il velo, le persecuzioni degli omosessuali, gli arresti arbitrari dei membri della plurimillenaria Comunità ebraica persiana, al secondo posto al mondo per condanne a morte.

Non l’ha fatto, nei giorni immediatamente successivi al 7 Ottobre 2023, quindi settimane prima che l’esercito israeliano entrasse a Gaza, nei confronti delle comunità palestinesi alle quali non ha chiesto di condannare i massacri, gli stupri, i rapimenti del 7 Ottobre e dissociarsi da Hamas.

No, la CGIL con loro non l’ha fatto. Ma lo fa oggi con la Comunità Ebraica, cioè con gli Italiani ebrei. Però non dite alla CGIL che loro fanno discriminazioni.

In ogni caso le porte della nostra Comunità sono come sempre aperte ad incontrare chiunque, anche la CGIL.

Il Consiglio della Comunità Ebraica di Napoli