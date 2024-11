Conguagli Napoli Servizi, FI: assurdo

- pubblicità -

La Napoli Servizi sta inviando a tutti i conduttori degli alloggi dei conguagli da pagare da migliaia di euro.

Il Teatro dell’Assurdo.

Il Comune di Napoli non solo non si adopera per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli alloggi popolari, ma in più chiede il pagamento di un conguaglio che parte dagli anni 2014-2015 fino ad oggi.

Immediatamente interrogheremo l’Amministrazione comunale e la dirigenza della Napoli Servizi per comprendere queste scellerate azioni contro i cittadini.