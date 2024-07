Consiglio Comunale, ancora una volta manca numero legale

Presenti 26 consiglieri all’appello iniziale, la seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta con gli interventi ai sensi dell’art 37 del Regolamento (questioni urgenti).

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha ringraziato l’assessore De Iesu per il lavoro efficace di contrasto agli abusi che sta svolgendo con l’ausilio della Polizia Municipale. Un’azione importante che riguarda tutta la città, centro e periferia, ma restano i nodi della chiusura della sede municipale di Ponticelli e del parco De Filippo, l’impossibilità di usare l’impianto sportivo di via Argine e diverse scuole.

La consigliera Alessandra Clemente (Misto) ha chiesto all’Amministrazione di agire al più presto affinché i varchi per disabili della Funicolare Centrale siano accessibili anche per i passeggini. Ha poi chiesto di far scorrere la graduatoria dell’ultimo concorso Asìa e di provvedere al più presto alla riapertura del Parco Mascagna, valutando anche di tenerlo aperto durante i lavori di riqualificazione.

Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha stigmatizzato alcune scelte dei dirigenti dell’area Cimiteri che, contravvenendo agli indirizzi della Giunta e della Commissione competente, hanno istituito la settimana corta per il servizio di front office, dal lunedì al mercoledì, con evidenti problemi all’utenza. Suscita inoltre perplessità per Maisto la decisione di impedire a fratelli e sorelle di poter essere seppelliti nel loculo del concessionario.

Nino Simeone (Misto) ha denunciato la situazione di disagio del Consiglio per la mancanza di dialogo con la Giunta su temi importanti della vita della città. Il tema del lavoro, in particolare, suscita preoccupazione, perché è imminente la scadenza delle graduatorie dei concorsi fatti negli anni passati dal Comune e dalle partecipate comunali, e su questo occorre dare una risposta.

Aniello Esposito (Partito Democratico) ha chiesto che sia garantita la presenza del Sindaco o almeno del vice Sindaco alla seduta del Consiglio, perché l’Aula ha bisogno dei principali interlocutori. Esposito ha poi segnalato il caso dei lavori allo stadio Caduti di Brema a Barra che rischiano di bloccarsi per la mancata rimozione del materiale di risulta, non prevista dal contratto, e la sporcizia di molte strade cittadine.

Ciro Borriello (M5S) ha denunciato l’ennesimo rogo nell’area di via Mastellone, invitando l’Amministrazione ad agire rapidamente per garantire la sorveglianza e l’igiene dell’area. Nell’ambito della riqualificazione di Taverna del Ferro, necessario anche intervenire sul campo di basket in modo da consentirne la fruizione ai giovani del quartiere. Infine Borriello ha invitato a una migliore programmazione nella pubblicazione dei bandi di concessione degli immobili comunali, in modo da garantire la continuità dell’utilizzo ed evitare rischi di vandalizzazione in attesa delle assegnazioni.

Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha denunciato la situazione della Galleria Umberto, invasa durante il week end dai motorini. Fucito ha poi auspicato che la Giunta condivida meglio le informazioni e le iniziative dell’Amministrazione, ricordando l’importante ruolo svolto dai consiglieri comunali nel rappresentare i cittadini.

Gennaro Esposito (Misto) ha ricordato Maria Luisa Margiotta, architetta paesaggista che si è occupata, tra l’altro, del restauro dei giardini della principessa Jolanda a Capodimonte, e che ha messo il suo impegno al servizio della città, scomparsa qualche settimana fa. L’Aula ha osservato un minuto di silenzio.

Toti Lange (Misto) si è unito al rammarico per la perdita di Margiotta e di altre menti raffinate che impoveriscono il patrimonio della città. Ha poi criticato l’aumento delle tariffe dei taxi a fronte di un servizio offerto che è vergognoso e che non è all’altezza delle esigenze dei cittadini e dei turisti.

Per Luigi Musto (Manfredi Sindaco) è inaccettabile che la Commissione Lavoro non sia stata informata delle giornate che si sono svolte presso l’Auditorium del parco di Bagnoli dedicate alla profilazione degli aspiranti operai, tecnici e amministrativi da assumere nell’ambito delle gare d’appalto del Comune di Napoli e del Commissario di Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli-Coroglio.

Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha stigmatizzato l’assenza prolungata dai Consigli comunali del Sindaco e ha chiesto maggiore trasparenza sulle assunzioni per Bagnoli in modo da verificare che le risorse assegnate siano utilizzate in maniera efficace. Perplessità poi suscita la scelta di installare il brand Napoli a piazza Municipio, già ammalorato a causa dei raggi solari. Maresca ha concluso chiedendo notizie certe dal Sindaco e dagli assessori competenti sul futuro della Linea 6 e dell’organizzazione dei servizi oggi assegnati alla Napoli Servizi, specie per quanto riguarda l’intenzione di creare una newco per la gestione del Patrimonio.

Rosario Palumbo (Insieme per Napoli Mediterranea Italia) ha concordato con i colleghi consiglieri sulle critiche al mancato coordinamento tra Giunta e Consiglio, denunciando anche le mancate risposte dei dirigenti alle richieste dei consiglieri. Infine ha chiesto che il Sindaco convochi al più presto una riunione per risolvere le questioni sollevate.

Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha chiesto che il Sindaco sia presente alle sedute del Consiglio, rilevando che il malcontento espresso oggi dalla maggioranza ha evidenziato un problema di tenuta degli equilibri in Giunta, invitando a risolvere e a rafforzare il rapporto degli assessori con i consiglieri. Va poi chiarito cosa si intende fare con la Napoli Servizi, che in questi anni ha fatto guadagnare al Comune oltre 200 milioni di euro, e con i suoi lavoratori che attendono risposte sul loro futuro. La nuova società del patrimonio, così come funzionano ora gli uffici comunali, rischia di essere un fallimento, ma non si può pensare di mortificare così l’impegno di tanti lavoratori. Ha infine condannato l’aggressione ai danni di due ragazze durante il Napoli Pride.

Walter Savarese d’Atri (Manfredi Sindaco) ha criticato la scelta di tagliare servizi essenziali, come i trasporti e l’apertura degli uffici comunali, durante il mese di agosto. Sul l’aumento delle tariffe dei taxi va ricordato che si tratta di aumenti contenuti e che arrivano dopo molti anni, come già avvenuto in altre grandi città italiane.

Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha evidenziato che esiste un problema nella maggioranza e che va verificata la sua solidità. Non è possibile discutere di delibere importanti, come alcune di quelle previste oggi in assenza dell’assessore di riferimento, nel rispetto del principio della trasparenza, e occorre mettere il Consiglio nelle condizioni di svolgere al meglio la sua funzione di indirizzo e controllo.

Salvatore Guangi (FI) ha sottolineato le difficoltà dell’attuale giunta, come dimostrano i numerosi interventi critici dei consiglieri di maggioranza, e ha chiesto all’Amministrazione un cambio di passo in grado di offrire servizi migliori ai cittadini.

Salvatore Flocco (M5S) ha denunciato i costi esorbitanti per la sosta nei parcheggi privati presso lo stadio Maradona in occasione dei concerti e ha ribadito la necessità di intervenire su via Mastellone per evitare ulteriori incendi. Ha concluso stigmatizzando le violenze subite dalle attiviste in occasione del Pride di sabato scorso.

Conclusi gli interventi ex articoli 37, su richiesta del consigliere Guangi si è proceduto alla verifica del numero legale. Presenti 27 consiglieri, l’Aula ha approvato all’unanimità la richiesta di sospensione del consigliere Cilenti per incontrare una delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici di Napoli Servizi.

Alla ripresa dei lavori, dopo la sospensione per incontrare una delegazione di lavoratori della Napoli Servizi, erano presenti 20 consiglieri, numero insufficiente per proseguire la seduta, che è stata sciolta dalla presidente Amato.