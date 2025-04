Consiglio Comunale, approvate 11 delibere

- pubblicità -

Presieduto da Enza Amato, il Consiglio comunale si è riunito questa mattina alla presenza di 25 consiglieri. Su proposta del consigliere Nino Simeone (Misto), l’Aula ha osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Papa Francesco, e ha sospeso i lavori per riunire la conferenza dei Capigruppo e stabilire le prossime attività consiliari.

Dopo la sospensione, sono ripresi i lavori del Consiglio comunale alla presenza di 23 consiglieri.

L’Aula ha quindi osservato un minuto di silenzio per commemorare Stefano Giannino, il funzionario della Città Metropolitana tragicamente scomparso a seguito di un investimento stradale in via Don Bosco.

L’assessore Edoardo Cosenza ha quindi illustrato la delibera n. 48 di variazione al bilancio per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato da destinare all’intervento di revisione ventennale della Funicolare di Montesanto. Nel dibattito, Salvatore Guangi (Forza Italia) ha ricordato il senso di responsabilità delle minoranze che hanno consentito la ripresa dei lavori, ha chiesto maggiori dettagli sul prestito BEI e sulle modalità di gestione dei tempi di chiusura della funicolare per i lavori di revisione. Cosenza ha chiarito che si sta predisponendo tutto per ottimizzare i tempi di chiusura, che saranno limitati alla sola fase di esecuzione dei lavori, stimati in 8/9 mesi. La consigliera Mariagrazia Vitelli (PD) ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo alla delibera, ha ricordato che la revisione ventennale è indispensabile e ha apprezzato la gestione, da parte dell’amministrazione, di tutti i tempi tecnici per ridurre al massimo i disagi. Anche Aniello Esposito (PD) ha apprezzato le modalità con le quali l’amministrazione ha gestito la programmazione di questi lavori. Messa in votazione, la delibera è stata approvata all’unanimità.

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la Delibera n. 104, avente ad oggetto l’aggiornamento dell’elenco dei Centri Giovanili inseriti nella Rete cittadina, già istituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2017. La proposta è stata presentata dall’Assessora alle Politiche Giovanili, Chiara Marciani, che ha sottolineato l’importanza di un aggiornamento periodico per garantire un quadro sempre attuale della rete e delle realtà coinvolte.

Nel dibattito in Aula, il consigliere Pasquale Esposito (Partito Democratico) ha ricordato l’ordine del giorno recentemente approvato relativo al centro giovanile di Secondigliano, con l’obiettivo di conservarne la memoria e valorizzarne la funzione sociale. Ha inoltre segnalato l’intervento di messa in sicurezza attualmente in corso. Anche la consigliera Iris Savastano (Forza Italia) ha espresso voto favorevole, pur evidenziando la necessità di una mappatura completa delle strutture, di informazioni sulla dotazione finanziaria complessiva e di un cronoprogramma per l’attivazione e il potenziamento dei servizi. In sede di replica, l’assessora Marciani ha chiarito che le associazioni che cogestiscono i centri giovanili sono tenute a presentare un programma trimestrale delle attività. Ogni struttura, inoltre, è seguita da un dipendente incaricato della verifica degli adempimenti. È in corso, infine, un lavoro per canalizzare anche finanziamenti europei a sostegno della rete.

Cosenza ha anche illustrato la delibera n. 49, avente ad oggetto una variazione di bilancio per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato da destinare all’intervento di realizzazione dell’impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4 di Napoli. Il consigliere Guangi (Forza Italia) ha evidenziato il ritardo con il quale si arriva a questa misura e, entrando nel merito, ha chiesto chiarimenti sui tempi di piena operatività dell’impianto e della linea 4. Cosenza ha ricordato che i lavori sono ora in corso nei due cantieri di via Acton e via Giordano Bruno, e la previsione contrattuale è di 12 mesi per la realizzazione. Aniello Esposito (PD) ha annunciato il voto positivo del suo gruppo e ha ringraziato l’Assessore per il lavoro svolto per riportare alla luce questa linea dopo tanti anni. Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha invece espresso una serie di dubbi di natura strutturale e gestionale, per quel che riguarda sia le problematiche di viabilità, sia la qualità del servizio che si intende offrire, ricordando che a Pasqua le attività sono state sospese per ben tre ore, evidentemente per problemi di risorse umane scarse. Con l’astensione di Maresca, Guangi e Savastano, la delibera è stata approvata a maggioranza.

L’assessora all’Urbanistica Laura Lieto ha illustrato la delibera n. 53 di variazione al bilancio per l’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione per garantire le condizioni necessarie all’attuazione tempestiva della sistemazione dell’area del Quadrivio di Secondigliano interessata dalla disastrosa “voragine di Secondigliano”, che il 23 gennaio 1996 portò alla scomparsa di 11 persone, una delle quali non è mai stata ritrovata. Il progetto prevede la realizzazione di un memoriale, da realizzare al termine di un processo di confronto partecipato con i cittadini e con i familiari delle vittime. Nel dibattito, Pasquale Esposito (PD) ha apprezzato il lavoro svolto negli ultimi tre anni per riqualificare un pezzo del quadrivio, onorando la memoria delle vittime e restituendo quella piazza alla città tutta. Per Salvatore Guangi (Forza Italia) è difficile parlare a trent’anni da questa tragedia: va dato atto all’amministrazione di aver voluto affrontare questo tema, ma ha annunciato l’astensione del suo gruppo. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Forza Italia e Maresca.

Approvata all’unanimità anche la deliberazione n. 52, presentata dall’Assessore Vincenzo Santagada, con cui è stata disposta una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025. La modifica prevede il decremento di 7.500 euro sul capitolo di spesa 121327 e la contestuale istituzione del nuovo capitolo 221327/n.i., con pari dotazione, destinato all’acquisto di tre defibrillatori esterni automatici (DAE) nell’ambito del progetto “Napoli Città cardioprotetta”.

Il Consiglio ha approvato a maggioranza, con i voti contrari di Forza Italia e Maresca e con l’astensione del consigliere Toti Lange, la deliberazione n. 54 per una variazione al bilancio di previsione 2025-2027. La variazione prevede un decremento di 120.000 euro sul capitolo di spesa destinato al servizio di pulizia degli arenili affidato ad ASIA, da riallocare sul capitolo relativo alla manutenzione dei lidi e arenili cittadini. La misura è stata proposta dall’Assessore Edoardo Cosenza, che ha comunicato l’avvio delle procedure per il trasferimento della gestione degli arenili al Comune di Napoli, per superare l’attuale situazione che limita anche l’operatività di ASIA. Nel corso del dibattito, il consigliere Toti Lange (Misto) ha chiesto di rivedere le politiche di accesso alla risorsa mare. Catello Maresca (Gruppo Maresca) ha espresso perplessità sulla mancata spesa di risorse per un servizio fondamentale.

Successivamente Cosenza ha illustrato la delibera n. 55, anche in questo caso una variazione di bilancio, per la realizzazione di lavori di manutenzione stradale. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Guangi, Savastano (Forza Italia) e Maresca (Gruppo Maresca), e l’astensione di Lange.

Infine, Cosenza ha illustrato la delibera n. 57, di variazione al bilancio, relativa alla presa d’atto della proroga del progetto ANCI sulle “Colonne Mobili degli Enti Locali”, che prevede l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Guangi.

Approvata a maggioranza la deliberazione n. 56, per una variazione di bilancio finalizzata allo spostamento al 2025 dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Fondo sostegno obiettivi PNRR Grandi Città e progetti riprogrammati dal PNRR.

L’ultima delibera discussa è la n. 117, illustrata dall’assessora Armato, relativa all’affidamento di somma urgenza per l’accoglienza della popolazione in occasione degli eventi sismici del marzo 2025. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Lange e Guangi. Esauriti i punti da trattare, così come stabilito nella conferenza dei Capigruppo di oggi, la seduta del Consiglio è stata sciolta.