Consiglio Comunale, approvato assestamento di bilanccio

Con 23 consiglieri presenti è iniziata ieri in via Verdi la seduta del Consiglio comunale, presieduta da Enza Amato. In apertura il capogruppo del Partito Democratico ha ricordato Giuseppe Ossorio, scomparso pochi giorni fa, in sua memoria l’Aula ha osservato un minuto di silenzio.

Su questioni urgenti sono intervenuti diversi consiglieri. Salvatore Flocco (Movimento 5S Stelle) ha lamentato il degrado di piazza Cavour, solo parzialmente bonificata pochi giorni fa, lo stato di abbandono delle aiuole di piazza Garibaldi e l’invivibilità di piazza Di Vittorio, chiedendo provvedimenti urgenti. Pasquale Esposito (Partito Democratico) ha denunciato il pericolo causato da gare di auto e caos di motocicli nelle ore serali al Rione Berlingieri, chiedendo che la questione sia messa al centro dell’attenzione del Prefetto e delle forze dell’ordine.

Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha posto la questione del cambio di residenza negli immobili ERP, che con la modifica del regolamento regionale viene effettuata dalle Municipalità con un controllo successivo degli uffici comunali, chiedendo che i direttori di Municipalità applichino le nuove regole in modo uniforme, senza discrezionalità. Va poi assicurata cura adeguata alle aiuole di piazza Medaglie d’oro, come chiesto da tempo, ha concluso Fucito.

Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città) ha commentato la recente sentenza del Tar sulle cosiddette “zone rosse”, esprimendo condivisione per l’impianto della decisione del tribunale. Secondo D’Angelo, l’istituto della zona rossa rappresenta un modo per eludere il confronto con i reali problemi che generano episodi di microcriminalità. È invece doveroso immaginare politiche che affrontino e superino le cause profonde del disagio sociale. Il consigliere sollecita pertanto un cambio di approccio, puntando su interventi strutturali e inclusivi, capaci di restituire opportunità e sicurezza senza ricorrere a soluzioni emergenziali.

Il consigliere comunale Massimo Cilenti (Napoli Libera) esprime preoccupazione per le dichiarazioni del presidente del Calcio Napoli De Laurentiis, che ha annunciato investimenti in aree con progettualità comunali avanzate, come il Caramanico. Una posizione che, secondo Cilenti, genera incertezza tra commercianti ed esercenti e rischia di creare squilibri anche negli altri mercati cittadini. Il consigliere ha poi ricordato che a Ponticelli si attende ancora un progetto per un’area pubblica ombreggiata, ha chiesto interventi sul Parco De Simone e l’installazione di segnaletica stradale. Sulla zona rossa ha invitato a evitare scontri istituzionali e a non dimenticare le difficili condizioni delle periferie. Dopo la sospensione dei lavori decisa all’unanimità dall’Aula per consentire ai consiglieri comunali e metropolitani di partecipare al Consiglio metropolitano, la seduta è ripresa con 23 presenti.

Il Consiglio comunale ha, quindi, approvato a maggioranza con l’astensione del consigliere Toti Lange l’assestamento generale del bilancio 2025/2027 e la salvaguardia degli equilibri, come previsto dagli articoli 175 e 193 del Testo Unico degli Enti Locali. Durante il voto le minoranze sono uscite dall’aula.

Con questa manovra, ha spiegato l’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, si chiude la prima fase della sessione di bilancio 2025, che proseguirà dopo l’estate con la redazione del bilancio tecnico e l’elaborazione del preventivo 2026/2028, che l’Amministrazione punta ad approvare entro il 31 dicembre. L’assessore Baretta ha illustrato l’adozione di un nuovo approccio alla gestione del bilancio, basato su una pianificazione dinamica e continua che prevede, oltre al bilancio tecnico e preventivo, manovre di aggiustamento in primavera e autunno. Un modello pensato per rispondere alle incertezze del contesto economico e agli imprevisti, come dimostrato dagli interventi legati all’emergenza bradisismica e alla preparazione dell’America’s Cup.

L’assestamento prevede un incremento della spesa di circa 18 milioni di euro, che si aggiungono ai 17 milioni della “manovrina” recentemente approvata e ai 14 milioni derivanti dalla devoluzione di una prima quota dei cosiddetti “mutui dormienti”. In totale, si tratta di circa 50 milioni di euro di interventi straordinari in una fase in cui il Comune di Napoli è ancora impegnato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. D’intesa con la Corte dei Conti, ha spiegato l’assessore, l’obiettivo è riportare il Comune in bonis entro il 2032, ma la strada è ancora lunga e impegnativa: il solo recupero del disavanzo richiede 175 milioni di euro annui. Di questi, 116 milioni provengono dal Patto per Napoli, mentre la restante parte è coperta da risorse interne: 51 milioni dall’addizionale Irpef, 4 milioni dalla tassa di imbarco e 3,9 milioni dai proventi delle alienazioni. Circa 60 milioni vengono sottratti alla spesa corrente e agli investimenti per far fronte ai debiti del passato.

Nonostante il contesto complesso, l’Amministrazione ha scelto di non scaricare i costi della crisi finanziaria sui cittadini. Gli aumenti fiscali sono stati contenuti: l’unica misura a carico dei residenti è l’incremento dell’addizionale Irpef dello 0,2%, che in questo assestamento ha registrato un incremento di entrate di circa 10 milioni. Le altre due entrate, la tassa di imbarco e l’imposta di soggiorno, gravano sugli ospiti e sono trainate dal positivo andamento del turismo. Centrale nella strategia dell’Amministrazione è il rafforzamento della riscossione: nei primi 15 mesi sono stati superati i 200 milioni di euro, di cui 90 già incassati. Con questo assestamento vengono liquidati circa 6 milioni per aggio e spese al riscossore. È inoltre in via di completamento la modifica del regolamento comunale per estendere a 84 il numero di rate disponibili per i contribuenti che vogliano regolarizzare la propria posizione.

Il presidente della Commissione Bilancio, Walter Savarese d’Atri, ha aperto il dibattito esprimendo apprezzamento per i risultati raggiunti, specie a favore delle municipalità, scuole, verde pubblico e assistenza agli studenti disabili. Ha però sottolineato la necessità di ridurre i debiti fuori bilancio. Toti Lange (Misto) ha criticato l’assenza di fondi per il rifacimento strade e proposto tariffe per valorizzare le strutture comunali. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha riconosciuto i progressi ma ha denunciato criticità nella gestione del patrimonio, riscossione debole e mancati interventi nelle periferie. Gennaro Acampora (PD) ha ricordato gli impegni mantenuti sul patto per Napoli e la riduzione del debito, chiedendo più impegno anche dal governo e misure per premiare i cittadini in regola con la Tari.

Massimo Pepe (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha lodato la prontezza dell’amministrazione, ma ha chiesto più risorse per l’ERP.

Iris Savastano (Forza Italia) ha criticato la priorità data a sport e cultura a scapito di mobilità e sicurezza. Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha invece elogiato gli investimenti, soprattutto per l’assistenza specialistica.

Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha proposto una valutazione preventiva dei danni stradali per ridurre i risarcimenti. Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città) ha espresso preoccupazione per la gestione di Bagnoli e le criticità nella riscossione. Gennaro Esposito (Misto) ha proposto sanzioni per chi non paga l’occupazione di suolo. Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città) ha infine chiesto di valorizzare il capitolo pubblicità per generare nuove entrate.

L’assessora alle Attività produttive Teresa Armato ha poi illustrato la delibera 330 di proposta al Consiglio per istituire il mercato di viale della Liberazione nella Municipalità 10. Un lavoro iniziato nel 2017 e che ora arriva a compimento, ha spiegato Armato, con la nascita del mercato con 25 posteggi, per questo risultato si ringraziano gli uffici, i consiglieri comunali e i sindacati per il lavoro svolto insieme. La presidente del Consiglio Enza Amato ha ringraziato l’assessora Armato per il programma di riordino dei mercati messo in campo. Questo mercato nasce durante il periodo Covid a causa dell’impossibilità di occupare l’area coperta, successivamente gli stessi operatori hanno sollecitato che si definisse il percorso con l’istituzione dell’area mercatale. Un ringraziamento particolare va al direttore della Municipalità Luigi Loffredo per l’impegno particolare profuso per il raggiungimento di questo obiettivo, un lavoro concertato che ha dato risposta alle esigenze degli operatori e a quelle dei cittadini, ridisegnando il volto dell’area. Un risultato di grande valore il cui merito va riconosciuto a tante persone, a partire dall’assessora Armato e dalla dirigente Brescia. Anche il presidente della commissione Urbanistica Massimo Pepe ha concordato sul giudizio positivo espresso dalla presidente Amato, perché si è riusciti a mettere in regola un mercato voluto fortemente dal territorio, con un lavoro che segna un cambio di passo rispetto al passato.

Iris Savastano (Forza Italia) ha chiesto che l’ascolto del territorio seguito per viale della Liberazione, possa essere riproposto anche per il mercato di via Bologna, tuttavia il voto alla delibera sarà di astensione per una serie di perplessità relative all’organizzazione del mercato. Successivamente la seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale. A chiedere la verifica dei presenti è stato il consigliere Sergio D’Angelo. In aula hanno risposto all’appello solo 18 consiglieri e pertanto la seduta è stata sciolta. Il Consiglio tornerà a riunirsi domani in seconda convocazione, con inizio alle ore 16.