Consiglio Comunale, deliberato contenimento costi Municipalità

Il Consiglio Comunale, con un voto a maggioranza, ha avviato il percorso di approvazione della delibera n°450 per l’adozione di misure volte al contenimento dei costi dell’attività amministrativa e politica nelle Municipalità.

I principali elementi contenuti nel provvedimento riguardano le modifiche allo Statuto, al regolamento per l’elezione e al regolamento delle municipalità.

La delibera propone interventi sugli articoli relativi alla composizione e al trattamento economico degli organi delle Municipalità. È confermato al 50% il gettone di presenza dei consiglieri municipali rispetto a quello dei consiglieri comunali, con l’introduzione di un tetto massimo di 22 gettoni mensili per ciascun consigliere, come previsto da un emendamento approvato a maggioranza.

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche allo Statuto e al Regolamento, il numero dei componenti del Consiglio di ciascuna Municipalità viene ridotto da 30 a 24 consiglieri. Le Giunte municipali saranno invece composte dal Presidente e da soli due assessori (in precedenza fino a quattro), di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Viene inoltre abrogata la possibilità per i consiglieri di trasformare i gettoni di presenza in indennità di funzione. Nel dispositivo sono proposti nuovi parametri per indennità e gettoni di presenza: l’indennità del Presidente di Municipalità è fissata al 50% di quella spettante agli assessori comunali, mentre l’indennità degli assessori e del Vicepresidente è fissata al 50% di quella prevista per il Presidente della Municipalità. La delibera si rende necessaria poiché il Comune di Napoli è un ente in riequilibrio economico-finanziario pluriennale e deve attuare obiettivi di riduzione della spesa. L’operazione risponde alla necessità di garantire l’invarianza dei costi della politica all’interno del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Le modifiche relative al numero dei componenti degli organi entreranno in vigore in occasione del prossimo rinnovo degli organi, previsto nel 2027. Le restanti modifiche, relative ai trattamenti economici, entreranno in vigore dalla data di esecutività delle modifiche statutarie. La riduzione dei gettoni di presenza dei consiglieri municipali entrerà in vigore entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare.

Tuttavia, poiché il cuore del provvedimento prevede modifiche sostanziali allo Statuto comunale, come la riduzione dei consiglieri municipali da trenta a ventiquattro e il dimezzamento del numero degli assessori nelle Giunte municipali, la normativa vigente richiede il raggiungimento di una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell’assemblea. Non essendo stato raggiunto tale quorum nella seduta odierna, l’iter procedurale prevede ora una successiva fase di votazione, come stabilito dall’articolo 6 del Testo unico degli enti locali, per confermare definitivamente il nuovo assetto istituzionale

Al termine dei lavori l’Aula ha poi approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Luigi Carbone e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari per dedicare la serata del concerto di Capodanno a Roberto De Simone e Beppe Vessicchio.