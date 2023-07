Consiglio Comunale, Forza Italia: Campo largo a Napoli non regge! Maggioranza spaccata!

Dopo 20 ore in aula consiliare, il gruppo di Forza Italia è riuscito a portare a casa diversi ordini del giorno per migliorare la città. La nostra è stata una opposizione dura e costruttiva, poiché occorre portare risultati concreti sul territorio cittadino e con urgenza. Allo stesso tempo non possiamo che rimanere imbarazzati da quanto accaduto ieri in aula, c’è un evidente frattura all’interno della maggioranza tra due fazioni opposte… Di questo passo l’amministrazione non durerà! Non manca molto alla spaccatura, che è un evidenza ormai sotto gli occhi di tutti. La difficoltà del campo largo è evidente, non è un pregio come dicono importanti esponenti dell’amministrazione, ci sono visioni della città differenti all’interno di questa maggioranza, fin troppo eterogenea. Quanto accaduto sul rinvio all’emendamento finale al bilancio per la TARI ne è la prova! Quanto ancora durerà? La nostra opposizione, al contrario, lavora quotidianamente nell’unica direzione possibile cioè il bene dei cittadini.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Iris Savastano

Salvatore Guangi